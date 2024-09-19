Станкович: «Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Судя по счету и вашим эмоциям на скамейке и на бровке, это был идеальный матч «Спартака», так ли это?

- Я очень доволен ребятами, как они играли и проводили этот матч. Что касается ритма, ответственности, того, как они распределялись, как в единоборствах были - всё понравилось. Да, конечно, жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Но надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать 3:0, мы так и закончим со счетом 3:0 без пропущенных голов. В целом могу еще раз сказать, что я доволен тем, как ребята провели этот матч.

- У Шамара сегодня гол и несколько нереализованных моментов. После забитого мяча вы что-то показали Шамару Николсону. Как оцените его сегодняшнюю игру, что это был за небольшой диалог после гола?

- Шамар в этот непростой для него период показал себя хорошо. И во время трансферного окна он работал, показывал себя на тренировках, а сегодня вышел и забил. Я сегодня действительно рад, очень рад за Шамара. Он заслужил это место. Бывает, что после забитого гола нападающий может не забить что-то. Главное, что он забил сегодня, и я за него рад.

- Новички «Спартака» уже до конца встроены в систему? Или вам нужно время, чтобы до них донести все свои требования?

- Какое-то время еще понадобится, потому что Мангащ только-только прибыл в команду. Что касается Маркиньоса, он сегодня показал себя очень хорошо, мне очень понравился, на высоком уровне провел эту игру. Абена тоже, его опыт сегодня очень сильно помогает. Какое-то время понадобится, но не сильно много, точно. Я не из тех людей, которым нужно много времени и которые будут искать отговорки в этом. Скоро все будет.

- Желтую карточку сегодня получили за свои эмоции. Что это был за эпизод? Что вызвало такие эмоции у вас?

- Это игра и ничего более.