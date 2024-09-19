Они помогли «Спартаку» себя разгромить: три худших игрока матча Кубка России

Оценки футболистам Игоря Осинькина

Это уже традиция – если «Спартак» встречается с «Крыльями Советов», то жди разгрома Самары. Так случилось три (!) раза за последние полтора месяца. Из-за кого же волжская команда пострадала на этот раз?

Давайте же разберёмся, кто ужасно сыграл против «Спартака». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

АЛОИС ОРОЗ – 4,0. Ох, выбор худшего игрока сместился к перечислению обороны «Крыльев». Сегодня она была ужасна, просто ужасна. Особенно в первом тайме. Ороз будто не знал, что делать с Шамаром Николсоном, упустил его два раза за первые две минуты. Со второй попытки форвард забил.

Алоис и дальше уступал в резкости, проигрывал единоборства – Николсон его подвинул в трёх эпизодах из четырёх.

ГЛЕНН БЕЙЛ – 3,0. Ещё меньше сопротивления оказывал Гленн Бейл, его будто не было на поле. Через его зону Маркиньос и Зобнин прошлись пешком, выдали две не самые удачные передачи и соорудили гол. На всё это Гленн просто смотрел издалека.

Такое ощущение, что Бейл вообще не бегал по флангу – в обороне его не было, в подключениях тоже. Такое же ощущение сложилось и у Игоря Осинькина, который заменил Гленна в перерыве.

КИРИЛЛ ПЕЧЕНИН – 2,0. А вот как Печенина не успел убрать главный тренер – большой вопрос. С этой задачей Кирилл справился самостоятельно, проведя, наверное, худший матч в своей карьере. Он перенял все общие провалы и слабости обороны, но добавил ещё парочку личных.

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«Парашютик» мимо своего голкипера – как, зачем? К автоголу Печенин добавил две жёлтые карточки и удаление за семь минут до конца матча. Он просто хотел, чтобы этот кошмар поскорее закончился.