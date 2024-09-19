Это уже традиция: третий раз за полтора месяца «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Лукойл Арена».

После махачкалинского криптонита «Спартак» вынужден был отрываться на самарских «Крыльях». Это уже вторая встреча клубов на групповом этапе Кубка России, первую «красно-белые» выиграли очень уверенно – 3:0. За вторым разгромом отправились москвичи просто сразу, сходу. Уже на второй минуте Олег Рябчук вернул мяч к вратарской площади, где Шамар Николсон спокойно подработал под удар и прошил Овсянникова – 1:0.

Примечательно, что этот момент был уже вторым для Шамара, первый он загубил, из той же примерно позиции пробив над перекладиной. Вот такой старт «Спартака», вышедшего в составе очень солидном, но всё-таки резервном по нынешним реалиям.

А быстрый гол в этом матче был не один. На 19-й минуте Маркиньос и Зобнин на левом фланге исполнил пару передач на тоненького. В итоге всё прошло и Роман получил право без препятствий пробежаться по линии штрафной площади. Зобнин шансом воспользовался сполна, завершив рейд бильярдным ударом под дальнюю штангу – 2:0.

После резвого старта «Спартак» немного сбросил обороты, добавив лишь перед перерывом. И этого хватило для третьего гола. Правда, очень сильно помог Печенин. Случился перехват Зобнина в центре поля, Зиньковский разбежался и выдал передачу на ход Николсону. Шамар вроде мяч укрыл, но сзади набежал Кирилл и, выбивая, мягким «парашютиком» отправил мяч в сетку мимо опешившего голкипера – 3:0. Опять эти 3:0 в матче «Крыльев» и «Спартака».

Второй тайм начался с замен: вышли Мнгаш, Зорин и Костанца. Ими он и продолжился, после часа игры вышли ещё Евгеньев, Бабаев и Бабкин. Игра протекала довольно вяло, как вдруг «Крылья» один мяч отквитали. В середине второго тайма Шитов классно развернулся у линии штрафной площади, убрал сразу Литвинова с Пруцевым и пробил. Селихов в прыжке не достал – 3:1.

Голов больше не случилось, но концовка матча тоже вышла событийной. Сначала Витюгов чуть не привёз пенальти кровожадным подкатом – арбитр увидел касание мяча и наказывать Самару не стал. Но затем Максим вновь пошёл в жёсткую борьбу с Зиньковским в штрафной площади и травмировал колено. Матч он продолжить не смог, покидал поле в слезах и на электромобиле.

Гости завершили матч в меньшинстве – Печенин прихватил Игнатова и заработал вторую жёлтую карточку. Перспективный стандарт Антон Зиньковский не реализовал, но разгром всё же случился. После неудачного дриблинга Игнатова подбор выцарапал Рикарду Мангаш и прошил Овсянникова с близкой дистанции – 4:1. Есть дебютный гол португальца!

Вновь «Спартак» разгромил «Крылья Советов». Уже третий раз в этом сезоне.