Это уже традиция: третий раз за полтора месяца «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Лукойл Арена».
|(1:0) Николсон Шамар2'
|(2:0) Зобнин Роман19'
|(3:0) Печенин Кирилл
|68'Шитов Владислав (3:1)
|(4:1) Мангаш Рикарду
После махачкалинского криптонита «Спартак» вынужден был отрываться на самарских «Крыльях». Это уже вторая встреча клубов на групповом этапе Кубка России, первую «красно-белые» выиграли очень уверенно – 3:0. За вторым разгромом отправились москвичи просто сразу, сходу. Уже на второй минуте Олег Рябчук вернул мяч к вратарской площади, где Шамар Николсон спокойно подработал под удар и прошил Овсянникова – 1:0.
Примечательно, что этот момент был уже вторым для Шамара, первый он загубил, из той же примерно позиции пробив над перекладиной. Вот такой старт «Спартака», вышедшего в составе очень солидном, но всё-таки резервном по нынешним реалиям.
А быстрый гол в этом матче был не один. На 19-й минуте Маркиньос и Зобнин на левом фланге исполнил пару передач на тоненького. В итоге всё прошло и Роман получил право без препятствий пробежаться по линии штрафной площади. Зобнин шансом воспользовался сполна, завершив рейд бильярдным ударом под дальнюю штангу – 2:0.
После резвого старта «Спартак» немного сбросил обороты, добавив лишь перед перерывом. И этого хватило для третьего гола. Правда, очень сильно помог Печенин. Случился перехват Зобнина в центре поля, Зиньковский разбежался и выдал передачу на ход Николсону. Шамар вроде мяч укрыл, но сзади набежал Кирилл и, выбивая, мягким «парашютиком» отправил мяч в сетку мимо опешившего голкипера – 3:0. Опять эти 3:0 в матче «Крыльев» и «Спартака».
Второй тайм начался с замен: вышли Мнгаш, Зорин и Костанца. Ими он и продолжился, после часа игры вышли ещё Евгеньев, Бабаев и Бабкин. Игра протекала довольно вяло, как вдруг «Крылья» один мяч отквитали. В середине второго тайма Шитов классно развернулся у линии штрафной площади, убрал сразу Литвинова с Пруцевым и пробил. Селихов в прыжке не достал – 3:1.
Голов больше не случилось, но концовка матча тоже вышла событийной. Сначала Витюгов чуть не привёз пенальти кровожадным подкатом – арбитр увидел касание мяча и наказывать Самару не стал. Но затем Максим вновь пошёл в жёсткую борьбу с Зиньковским в штрафной площади и травмировал колено. Матч он продолжить не смог, покидал поле в слезах и на электромобиле.
Гости завершили матч в меньшинстве – Печенин прихватил Игнатова и заработал вторую жёлтую карточку. Перспективный стандарт Антон Зиньковский не реализовал, но разгром всё же случился. После неудачного дриблинга Игнатова подбор выцарапал Рикарду Мангаш и прошил Овсянникова с близкой дистанции – 4:1. Есть дебютный гол португальца!
Вновь «Спартак» разгромил «Крылья Советов». Уже третий раз в этом сезоне.
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