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Кубок России

Это уже традиция: третий раз за полтора месяца «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

19 Сентября 2024 • 22:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
4:1
Крылья Советов
окончен

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Лукойл Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва4:1Крылья Советов
(1:0) Николсон Шамар2'  
(2:0) Зобнин Роман19'  
(3:0) Печенин Кирилл  
  68'Шитов Владислав (3:1)
(4:1) Мангаш Рикарду  
Селихов АлександрАбена МиентиХлусевич Даниил  24'Рябчук Олег 46' (Зорин Даниил ( 46') Литвинов Руслан 70' (Дуарте Алексис ( 70') Мартинс КристоферЗобнин Роман 46' (_Mangas R. ( 46') Пруцев ДанилМаркиньос VIЗиньковский АнтонНиколсон Шамар 70' (Игнатов Михаил Александрович ( 70')
Запасные: Умяров НаильМангаш РикардуМаксименко АлександрУгальде МанфредБонгонда ТеоМедина ХесусБабич СрджанДовбня АлександрБарко Эсекьель
Овсянников БогданБейл Гленн 46' (Костанца Фернандо ( 46'  70') Печенин Кирилл  34'Ороз АлоисГапонов ИльяОрозко ФранкоВитюгов МаксимДмитриев ИгорьМендес Виктор 63' (Бабкин Сергей ( 63') Шитов Владислав 79' (Гарре Бенхамин ( 79') Цыпченко Дмитрий 57' (Евгеньев Роман ( 57')
Запасные: Ежов РоманФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийЛомаев ИванГрибакин ИльяОлейников ИванБабаев Ульви
19 сентября. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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После махачкалинского криптонита «Спартак» вынужден был отрываться на самарских «Крыльях». Это уже вторая встреча клубов на групповом этапе Кубка России, первую «красно-белые» выиграли очень уверенно – 3:0. За вторым разгромом отправились москвичи просто сразу, сходу. Уже на второй минуте Олег Рябчук вернул мяч к вратарской площади, где Шамар Николсон спокойно подработал под удар и прошил Овсянникова – 1:0.

Примечательно, что этот момент был уже вторым для Шамара, первый он загубил, из той же примерно позиции пробив над перекладиной. Вот такой старт «Спартака», вышедшего в составе очень солидном, но всё-таки резервном по нынешним реалиям.

А быстрый гол в этом матче был не один. На 19-й минуте Маркиньос и Зобнин на левом фланге исполнил пару передач на тоненького. В итоге всё прошло и Роман получил право без препятствий пробежаться по линии штрафной площади. Зобнин шансом воспользовался сполна, завершив рейд бильярдным ударом под дальнюю штангу – 2:0.

После резвого старта «Спартак» немного сбросил обороты, добавив лишь перед перерывом. И этого хватило для третьего гола. Правда, очень сильно помог Печенин. Случился перехват Зобнина в центре поля, Зиньковский разбежался и выдал передачу на ход Николсону. Шамар вроде мяч укрыл, но сзади набежал Кирилл и, выбивая, мягким «парашютиком» отправил мяч в сетку мимо опешившего голкипера – 3:0. Опять эти 3:0 в матче «Крыльев» и «Спартака».

Второй тайм начался с замен: вышли Мнгаш, Зорин и Костанца. Ими он и продолжился, после часа игры вышли ещё Евгеньев, Бабаев и Бабкин. Игра протекала довольно вяло, как вдруг «Крылья» один мяч отквитали. В середине второго тайма Шитов классно развернулся у линии штрафной площади, убрал сразу Литвинова с Пруцевым и пробил. Селихов в прыжке не достал – 3:1.

Голов больше не случилось, но концовка матча тоже вышла событийной. Сначала Витюгов чуть не привёз пенальти кровожадным подкатом – арбитр увидел касание мяча и наказывать Самару не стал. Но затем Максим вновь пошёл в жёсткую борьбу с Зиньковским в штрафной площади и травмировал колено. Матч он продолжить не смог, покидал поле в слезах и на электромобиле.

Гости завершили матч в меньшинстве – Печенин прихватил Игнатова и заработал вторую жёлтую карточку. Перспективный стандарт Антон Зиньковский не реализовал, но разгром всё же случился. После неудачного дриблинга Игнатова подбор выцарапал Рикарду Мангаш и прошил Овсянникова с близкой дистанции – 4:1. Есть дебютный гол португальца!

Вновь «Спартак» разгромил «Крылья Советов». Уже третий раз в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов

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Комментарии (1) Все комментарии
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atrokhan
19 Сентября 2024 в 22:44
Вот бы так в чемпионате.
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