«Крылья Советов» размочили счёт в матче со «Спартаком»

В кубковом матче четвёртого тура Пути РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» появилось подобие интриги. Хозяева поля выиграли первый тайм со счётом 3:0 после результативных ударов Шамара Николсона и Романа Зобнина, а также автогола. На 68-й минуте команда Игоря Осинькина размочила счет. Форвард получил мяч в центре от Ульви Бабаева, на подступах к штрафной, после чего направил его впритирку с левой стойкой.

На табло счет 3:1. Играть еще полтайма. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.