Ташуев: «Важно было выиграть, чтобы ребята поняли, что они сильные футболисты»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Обеспечили практически как минимум третье место. Насколько важен для вашей команды Кубок?

- Честно говоря, Кубок всегда важен. Это все-таки история советско-российского футбола это считался всегда второй турнир после чемпионата. Важна еще и ментальность. У «Ахмата» была полоса неудач. Нам важно было выиграть, чтобы ребята поняли немного, что они сильные футболисты. Все-таки уровень психологии немного упал, и эта игра важна была в плане психологии. Она интересной была, и «Нижний» - достаточно качественная команда с хорошим подбором футболистов. Ровная, я бы сказал так. Конечно, нам помогло удаление после нашей хорошей комбинации. По делу. Не просто случайный пенальти, а с наигранной хорошей атаки с хорошими взаимодействиями завершился нарушением правил. Довели - молодцы. Многих ребят сегодня использовал тех, кто не играл после травм. У них хороший уровень работоспособности, набор формы. Мы этим довольны, что они выдержали. Не так, как хотелось, но они выдержали в любом случае. Выдержали в том числе и предложенный хозяевами темп. Поэтому нормальная боевая игра, я думаю, она была интересная.

- С «Крыльями Советов», кто-то из тех, кто сегодня выходил в старте, в старте выйдет?

- У нас мысли по этому поводу есть. Будет три дня, кто-то может выйти, будем думать.

- Насколько Кубок для запасных игроков - шанс пробиться в основной состав?

- Я об этом говорил до матча, что у нас сейчас достаточно хорошая обойма футболистов в разной степени формы. Мы будем абстрагироваться от матча с «Крыльями Советов». Мы будем понимать, какие позиции возможно, пока еще не знаем, будем думать. Что я хотел увидеть, я увидел.