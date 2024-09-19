Терехов – о «Химках»: «Игроки выходят и возят говно во втором тайме»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о проваленном его командой матче против «Локомотива» (1:5). Команды встречались вечером четверга в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

«Будет серьезный разбор полетов завтра. Дело в футболистах, а не в тренере. Игроки выходят и вот такое говно возят во втором тайме», - сказал Артига «Советскому спорту».

Напомним, что «Химки» при главном тренере Франке Артиге не побеждают уже на протяжении восьми матчей во всех турнирах кряду. Последняя победа команды зафиксирована 3 августа в игре с «Рубином» (3:2) в РПЛ.