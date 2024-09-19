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Илич: «Доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца»

19 Сентября 2024 • 21:37 Комментировать
Пари НН
1:2
Ахмат

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Что не получилось сегодня? Причина поражения только в удалении?

- Прежде всего, хочу сказать, что я доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца. Мы играли очень хорошо. Единственное, чем я недоволен, это результат. Мы заслуживали большего.

- Почему не удалось реализовать свои моменты? Потому что особенно в первом тайме было моментов больше, чем у «Ахмата»?

- Да, у нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но не удалось их реализовать. Такое случается. Нам нужно продолжать усердно работать и добиваться результата в следующих матчах.

- Есть ли какая-то задача на оставшиеся два кубковых матча? Потому что уже отрыв в пять очков от третьего места?      

- Несмотря на то, что это очень тяжело, мы будем стараться до последнего. Остается две игры, будем стараться показать хороший результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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