Илич: «Доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Что не получилось сегодня? Причина поражения только в удалении?

- Прежде всего, хочу сказать, что я доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца. Мы играли очень хорошо. Единственное, чем я недоволен, это результат. Мы заслуживали большего.

- Почему не удалось реализовать свои моменты? Потому что особенно в первом тайме было моментов больше, чем у «Ахмата»?

- Да, у нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но не удалось их реализовать. Такое случается. Нам нужно продолжать усердно работать и добиваться результата в следующих матчах.

- Есть ли какая-то задача на оставшиеся два кубковых матча? Потому что уже отрыв в пять очков от третьего места?

- Несмотря на то, что это очень тяжело, мы будем стараться до последнего. Остается две игры, будем стараться показать хороший результат.