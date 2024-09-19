«Спартак» принимает «Крылья Советов» в кубковом поединке четвертого тура Пути РПЛ. Еще до перерыва команда Деяна Станковича сделала счет разгромным. Быстрым голом отметился Шамар Николсон, а чуть позже забил Роман Зобнин. На 41-й минуте передача с левого края пошла на Николсона, который пытался пробить по воротам, но в итоге нанес удар по своим ворота Кирилл Печенин - 3:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Спартак» уже громит «Крылья Советов» после автогола Печенина
|Спартак Москва
|Крылья Советов
|1 1.40
|X 5.00
|2 8.50
2-й тайм
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