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Артига: «Всё дело в психологии, поэтому так получилось»

19 Сентября 2024 • 21:27 Комментировать
Химки
1:5
Локомотив Москва

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Самый главный вопрос: что случилось после перерыва?

- Это очень хороший вопрос. Ни я на него не могу найти ответа, ни кто-нибудь другой. Дело в том, что мы показали хороший первый тайм, но после того, как вышли, пропустили за 10 минут три гола. Скорее всего, после первого гола команда психологически просто потеряла контроль. Поэтому дальше не получилось играть.

- Сегодня опять «Локомотив» создал вам проблемы на стандартных положениях. Можно ли сказать, что это какие-то систематические ваши проблемы, или так силен «Локомотив»?

- Во-первых, да, систематические ошибки. Во-вторых, предупреждали, что в первые 10 минут сейчас нужно отыграть на ноль. Знали, что будет очень опасно, но, тем не менее, дело все в психологии. Поэтому так получилось.

- Речь идет о психологии и такая серия неудачная. Есть ли у вас время? Может быть, вы уже предпринимали попытки использовать другие приемы, расслабить команду, может быть, как-то иначе провести время?

- Сейчас концентрация в первую очередь на матче с «Оренбургом», у нас есть всего лишь два дня для подготовки. Проведем ее максимально качественно и эффективно. В Испании мы говорим, что два дня - это просто коснуться пола. Такая поговорка, которая на русский очень плохо переводится. В этом дело. Все усилия были брошены на подготовку к матчу с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
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