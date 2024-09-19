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Галактионов отметил недостатки в игре «Локомотива» в первом тайме

19 Сентября 2024 • 21:20 Комментировать
Химки
1:5
Локомотив Москва

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Начнем с первого тайма, далеко не все получалось. В чем была разница по сравнению с тем, что мы видели в первой игре, когда с первых минут «Химки» задавали?

- Что касается игровых аспектов, у нас не совсем получался выход из обороны, он был неплохой, но развитие атаки было слишком медленным. Мы слишком много времени тратили на промежуточные передачи. Не разворачивали соперников лицом к своим воротам. А соперник успевал подсаживаться. В этом мы нацеливали, и, конечно же, посыл был - более агрессивно и динамично надо было действовать.  Я думаю, мы в перерыве с ребятами на эту тему поговорили. Во втором тайме, я думаю, вы сами все видели.

- Пиняев, автор дубля. Мы сегодня обратили внимание, что он не особо эмоционален. Есть такое ощущение, что он переживает из-за потери места в стартовом составе.

- Это конкуренция. Мы стараемся быть объективными. Понятно, что любой игрок амбициозен, хочет играть вне зависимости от фамилий. В то же время, когда ты делаешь результативное действие, когда ты делаешь разницу, это и есть класс игрока. К этому надо стремиться. Сегодня он продемонстрировал эти действия.

- Что скажете по поводу новичков? Монтес, Севикян - оба сегодня повлияли на результат.

- Хорошие действия одного и второго игрока. Была мысль поменять Сесара, но поговорили с ним, он хорошо себя чувствовал, дали ему возможность данный матч провести. Эдгар вышел и усилил игру команды.

- Что скажете по первым передачам Монтеса? Он сегодня, такое ощущение, был в этой паре центральных защитников ответственным за начало атак.

- У него это сильное качество, поэтому вы видели обученность, класс и мастерство, которое у него есть. Но я бы отметил и второго нашего игрока, Погостнова, который в сегодняшней игре тоже очень хладнокровно, так скажем, начинал наши атаки.

- Практически гарантированное первое место в группе Кубка. Можно ли предположить, что оставшиеся игры будут таким плацдармом для каких-то экспериментов? Может быть, гораздо больше времени будет получать молодежь?

- Посмотрим. Вы второй раз повторяете слово «эксперимент». Я бы его убрал, мы говорим о конкуренции. Самый главный момент - это календарь, мы посмотрим. Там будет тройник, если не ошибаюсь, дальше нам предстоят выезды в Ростов и Санкт-Петербург в октябре. Там уже будем смотреть по состоянию игроков. Нам очень важно ритм игры поддерживать, поддерживать общую конкуренцию внутри команды.

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Евро-Футбол.Ру,
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