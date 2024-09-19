Севикян: «Во втором тайме добавили остроты и добились результата»

Новичок московского «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о своём дебюте за столичный клуб. Вечером четверга «Локо» с Севикяном в составе оформил разгромную победу над «Химками» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России – 5:1.

«В первом тайме не хватало остроты, во втором добавили и добились результата. Если говорить про себя, то хотелось скорее дебютировать, помочь команде. Но главное – порадовали болельщиков», - делится Севикян с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что сам Севикян в этой игре отдал ассист на Тимура Сулейманова. Больше подробностей об эффектном разгроме в исполнении «Локо» - в нашем ревью.