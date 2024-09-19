Булыкин назвал отличным дебют Монтеса за «Локомотив»

Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе над «Химками» в кубковом матче.

- Два тайма проучились разными. Какое впечатление оставил матч?

- «Локомотив» произвел хорошее впечатление. Даже смешанный состав себя проявил. А вот «Химки» выглядели не очень. Им надо еще два-три тренера, чтобы они разобрались, что у них в команде происходит.

- Считаете, что Ортигу пора менять?

- Что-то у него не получается. Может клуб еще специалистов наберет, как набрал футболистов.

- Новобранец «Локомотива» Монтес сегодня забил. Как оцените его дебют?

- Он попал вообще супер. Шикарный гол. Если он капитан сборной, это уже о многом говорит. Посмотрим, как у него дальше будет получаться, но дебют отличный. Теперь «Локомотиву» надо перенести настроение на матчи чемпионата с «Пари НН» и «Спартаком».

- Пропущенный в конце матча мяч не подпортил картину?

- Нет. Хотя можно было сыграть на ноль. Но, когда ведешь 5:0, не страшно, если один пропустишь.

- Какой смысл было выпускать во втором тайме Батракова и других ребят из основы, когда команда уверенно вела? Может стоило дать отдохнуть лидерам?

- Это тренер решает. Кому-то нужно поддерживать игровой тонус. Молодым ребятам надо набираться опыта во всех турнирах.

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- Севикян придется ко двору в «Локомотиве»?

- После пары матчей никто не скажет, что будет с футболистом, подойдет ли он. Нужно смотреть хотя бы до зимней паузы. Пока трансферы Севикяна и Монтеса выглядят красиво.

- У «Химок» много новичков и длительная безвыигрышная серия. Какова судьба этой команды?

- Думаю, футболистам не очень понятно, что происходит. Мне хотелось бы видеть хорошую команду с хорошим тренером, но пока этого не наблюдается.

- Говоря о непонимании игроков вы имеете в виду большое количество трансферов или требования Ортиги?

- И трансферы, и непонятных футболистов, и тренера. Все вместе влияет на атмосферу внутри команды.

Елена Григорьевская