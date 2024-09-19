«Спартак» повёл на второй минуте матча с «Крыльями Советов»

Матч кубкового Пути РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» начался с мощных атак хозяев поля. Шамар Николсон уже на 24-й секунде пробил выше ворот, а на 69-й секунде сыграл результативно и открыл счет. Получил форвард передачу с левого края, обработал мяч и пробил по воротам оппонента - 1:0.

При таком счете «Спартак» выходит на первое место в группе с 9 очками в активе, 8 баллов у московского «Динамо», 7 - у махачкалинского. Самарцы без очков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.