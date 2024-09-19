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Кубок России

Спорное удаление Гоцука и первая победа Ташуева: «Ахмат» выиграл у «Пари НН» на выезде

19 Сентября 2024 • 20:28 Комментировать
Пари НН
1:2
Ахмат

В четвёртом туре группы C Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» играл дома с «Ахматом». Нижегородская команда жаждала реванша, ведь 31 июля в первом круге группового этапа она была разгромлена в Грозном.

Протокол игры  
Пари НН1:2Ахмат
  9'Самородов Максим (0:1)
(1:1) Гоцук Кирилл28'  
  59'Ловат Лукас (1:2)
Лукьянов ВадимГоцук Кирилл  57'Каккоев Никита  49'Ведерников ДанилаАлександров Виктор  45'Шнапцев Максим 75' (Боселли Хуан ( 75') Калинский Николай 64' (Мухин Александр ( 64') Ермаков НикитаТрошечкин Александр 84' (Глейзер Дан Леон ( 84') Карапузов Владислав 75' (Тичич Лука ( 75') Зе Турбо Жозе 46' (Царукян Валерий ( 46'  90')
Запасные: Кукушкин ИванЧистяков АртёмЛукиных ЕвгенийКалайда ДмитрийЛапинский СтаниславВарганов АртёмСтаматов Матео
Опарин МихаилУциев РизванИбишев Турпал-АлиГандри НадерЛоват ЛукасИсмаэл Силва 70' (Швец Антон ( 70') Диванович Заим 46' (Уткин Даниил ( 46') Камилов Владислав 46' (Якуев Магомед ( 46') Талал Амин  77' 88' (Камило Рейжерс ( 88') Самородов Максим 64' (Кардосо Фелиппе ( 64') Ковачев Светослав
Запасные: Жиров АлександрМагомедов ЯхьяСадулаев ЛечиАдамов АрсенТодорович ДаркоШелия ГиоргиДиале Мауро Луна
19 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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«Ахмат» под руководством Сергея Ташуева успел провести гостевой матч в чемпионате против московского «Динамо». Там грозненская команда по ходу встречи отыграла два мяча, но в итоге потерпела поражение. На выезде в Нижний Новгород теоретическая победа «Ахмата» смотрелась более вероятной. «Пари НН» в предыдущем официальном матче сыграл в гостях по нолям с «Факелом».

Накануне в этой группе ЦСКА выиграл дома у «Краснодара». «Ахмат» подходил к отчётному матчу на третьем месте группы, опережая шедший четвёртым «Пари НН» на два очка. То есть поражение было для нижегородцев крайне нежелательным – в таком случае они сохраняли бы лишь символические шансы на проход в плей-офф Кубка России.

На пятой минуте Калинский подал штрафной с правого фланга, а Каккоев слегка подправил мяч головой левей створа. Но открыли счёт вскоре грозненцы. Дебютировавший за «Ахмат» Талал сделал пас на Самородова, который с левой стороны выскочил на рандеву с Лукьяновым и забил свой первый гол за чеченский клуб (0:1).

Немного погодя Талал пробовал сам отличиться дальним ударом – не вышло, Лукьянов на этот раз не пробился. Как пытались исправить счёт хозяева? Карапузов осуществлял доставку с правого фланга, Зе Турбо тянулся замкнуть в падении, но мяч благополучно забрал Опарин.

Могли и пропустить новый гол волжане. Диванович примерно с левого угла штрафной то ли пробил в дальний угол, то ли набросил к правой штанге. Мяч ударился об газон и ушёл за лицевую линию. Помните, как Калинский подавал штрафной на Каккоева? Так вот, навесил Николай с другого стандарта на Гоцука, и тот головой послал мяч в сетку (1:1).

Инициативой владел вроде «Пари НН», но у «Ахмата» порою получались тревожные для нижегородцев атаки. Ковачев пробил где-то с линии штрафной в правый угол, откуда Лукьянов выудил мяч на угловой. Талал забросил с правой стороны, и вышло как у Дивановича – мимо створа.

В таблице РПЛ «Пари НН» и «Ахмат» идут в нижней части, класс у них сопоставим. Значит, ожидать стоило чего угодно. На 57-й минуте Талал пробил низом после паса справа от Самородова, а Лукьянов отразил мяч. Талал наносил тот удар, уже падая после толчка от Гоцука. Главный арбитр Евгений Буланов не только указал на точку, но и ударил капитана «Пари НН».

Значительное наказание получила команда хозяев. После ВАРа решения рефери не изменились. Гоцуку вполне могли дать жёлтую карточку, но показали именно красную. Одиннадцатиметровый реализовал Лукас Ловат в правый нижний угол (1:2). Вскоре в противоположной штрафной Гандри наступил на голеностоп Карапузову, однако ответный пенальти не был поставлен из-за офсайда у Царукяна.

Этот парень пытался спасти свою команду от проигрыша, но его удар в ближний угол парировал Опарин. А так, «Ахмат» не собирался уходить в оборону, Ташуев подобное не любит. Тот же Кардосо дальним ударом за малым не попал в левую штангу. Талала заменили из-за травмы. Да и вообще медицинских остановок было немало.

Вдесятером «Пари НН» не смог устроить нормального навала и проиграл. С одним очком ему светит второй подряд вылет из Кубка на стадии группового этапа. «Ахмат» впервые победил под руководством Ташуева после его возвращения на пост главного тренера грозненского клуба.

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Кирилл Иванцов

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Ахмат Пари НН

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