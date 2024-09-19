Реактивный дубль Пиняева, дебютный гол Монтеса: резерв «Локомотива» разгулялся против «Химок» в Кубке России

«Локомотив» и «Химки» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 19 сентября на стадионе «Арена Химки».

Плотно присели на скамейку запасных Пиняев, Сарвели и Сулейманов. Вроде одна молодёжь играет у Галактионова, а конкуренция серьёзная. Эти трое вместе с Вадимом Раковым и вышли доказывать свою атакующую состоятельность в матче Кубка России. И справились отлично. В соперниках были «Химки» Франка Артиги, недавно подписавшие Георгия Джикию. Георгия даже в заявке не оказалось, правда.

В конце матча он вряд ли об этом пожалел. Но сначала случился первый тайм, который болельщики смело могут выбросить из памяти. Даже подходов опасных к воротам не было, «Локо» на удары в створ вообще не сподобился, у «Химок» было два неопасных. В перерыве Галактионов среагировал заменой – вместо Салтыкова выпустил Севикяна. И знатно «накачал» своих футболистов.

И поезд поехал. Да как. Севикян разыграл корнер с Ненаховым, неудачно прострелил, но затем не позволил случиться выносу. Отскок достался Тимуру Сулейманову, который вогнал мяч под перекладину – 0:1. Проходит четыре минуты, Севикян вновь не лучшим образом исполняет корнер, но и в этот раз подбор за «Локо». Фаринья головой сбрасывает на Монтеса, а набежавший Сесар просто вколачивает мяч в сетку – 0:2. Есть дебютный гол мексиканца за «Локомотив».

Практически в следующей атаке за ошибку наказывают того же Фаринью. Пиняев отбирает и выводит Сарвели на рандеву с голкипером, Владислав забивает, но отпраздновать не успевает – попал в офсайд. Пришлось Пиняеву забивать самому. Дважды за две минуты. Для начала опять помог кросс Севикяна справа. Невысокий Сергей замкнул дальнюю штангу ударом головой после небольшого рикошета – 0:3.

Через несколько секунд Хосонов оступился, подарив Пиняеву чистый выход один на один. Сергей ситуацией воспользовался на максимум – 0:4. И на этом не закончилась комедия ошибок. В очередной раз привёз Фаринья, потерявший мяч под прессингом Сарвели. Влад вошёл в штрафную площадь и готовился бить, но попал под подкат Терехова. Пенальти. Тимур Сулейманов с «точки» пробил хладнокровно, дождавшись падения голкипера – 0:5. 22 минуты понадобилось «Локомотиву» на вынос тела. Правда, «Химки» сильно помогали.

Ну и всё на этом, дальше говорить о борьбе не было смысла. «Локомотив» совсем уж уничтожать не стал, успокоился на знаменитых 5:0. Мог на последних минутах залететь шестой гол, но Эдгар Севикян плотным ударом с линии штрафной площади попал в перекладину. И за такую щедрость «Локо» успел получить ещё и в свой ворота. Зелимхан Бакаев технично уложил мяч в угол после передачи Панченко – 1:5. Ну и на десерт удаление заработал Фаринья, оставив свою команду в меньшинстве на одну минуту.

Четвёртая кряду победа «железнодорожников» на групповом этапе Кубка России получилась очень яркой.