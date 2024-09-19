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Генич отреагировал на высокую результативность в матче «Химки» - «Локомотив»

19 Сентября 2024 • 20:09 Комментировать
Химки
0:5
Локомотив Москва
2-й тайм

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о пропущенных голах «Химок» в матче с «Локомотивом».

Кубковая встреча между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Локомотив» громит соперника со счетом 5:0. Стоит сказать, что все свои голы «железнодорожники» забили во втором тайме.

— «Химки» решили пойти на рекорд «Динамо» Загреб? Это что за вакханалия во 2-м тайме?! — написал Генич в своем телеграм-канале.

Следить за ходом всех событий в матче четвертого тура Кубка России «Химки» - «Локомотив» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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