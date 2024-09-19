Пиняев за две минуты оформил дубль в матче с «Химками»

«Локомотив» продолжает забивать и забивать в ворота «Химок» во втором тайме кубкового матча. Тимур Сулейманов и Сесар Монтес отличились сразу после перерыва. Вскоре и Владислав Сарвели отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. А вот Сергей Пиняев оформил дубль по всем правилам.

Прострел с правого края от Эдгара Севикяна, мяч попал в голову защитнику и прилетел на дальнюю штангу, откуда Пиняев переправил сферу головой в сетку с трех метров. Через две минуты получил хавбек мяч у ворот соперника и с дужки штрафной нанес выстрел точно в левый угол.

Вряд ли «Локомотив» упустит победу со счета 4:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.