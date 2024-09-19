В кубковом поединке в Пути РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом» забит очередной гол. В начале второго тайма Кирилл Гоцук сбил с ног Амина Талала - это пенальти и красная карточка. Лукас Ловат пробил с «точки» в правый от себя нижний угол, а голкипер достать до мяча не сумел. Грозненцы уже ведут со счетом 2:1 и близки к тому, чтобы закрепиться на третьем месте в группе. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Ахмат» снова повёл в матче с «Пари НН» после гола с пенальти
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