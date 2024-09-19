Зобнин и Николсон — в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 19 сентября, московский «Спартак» примет у себя дома самарские «Крылья Советов» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Пресс-служба «красно-белых» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Хлусевич, Литвинов, Абена, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин (к), Зиньковский, Маркиньос, Николсон.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Дуарте, Мангаш, Умяров, Барко, Медина, Зорин, Бонгонда, Игнатов, Угальде.

Начало кубкового поединка между «Спартаком» и «Крыльями Советов» запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.