«Локомотив» забил два гола подряд в ворота «Химок»

В кубковом матче «Химки» - «Локомотив» открыт счёт в самом начале второго тайма. На 48-й минуте Эдгар Севикян подставился под вынос соперника после неудачного углового «Локомотива», в итоге мяч спланировал к Тимуру Сулейманову, который нанес удар под перекладину, и мяч оказался в сетке - 0:1. Через несколько минут Севикян подал мяч в штрафную соперника, сфера отскочила от защитника «Химок» на Сесара Монтеса, который уже в падении с 11-метровой отметки с полулета отправил мяч сетку - 0:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.