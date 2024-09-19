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Кубок России

«Химки» и «Локомотив» не забили за тайм, в Нижнем Новгороде ситуация повеселее

19 Сентября 2024 • 19:23 Комментировать
Пари НН
1:2
Ахмат
1 3.00 X 3.35 2 2.45
2-й тайм

Вечером четверга завершается четвёртый тур группового этапа Кубка России. В одной из встреч играют «Химки» и «Локомотив». Подошёл к концу её первый тайм, подмосковная и столичная команды счёт пока не открыли – нули на табло.

В ещё одном матче, проходящем параллельно, с голами ситуация получше – «Пари НН» и «Ахмат» в Нижнем Новгороде обменялись друг с другом мячами, уйдя на перерыв со счётом 1:1.

Напомним, что текстовые трансляции обеих встреч проводит наш портал. После них у нас запланирована и текстовая трансляция заключительного матча тура, в котором «Спартак» примет «Крылья Советов».

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ПАРИ НН АХМАТ
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