Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Самородов открыл счёт в матче с «Пари НН», забив дебютный гол за «Ахмат»

19 Сентября 2024 • 18:46 Комментировать
Пари НН
1:1
Ахмат
1 3.00 X 3.35 2 2.45
2-й тайм

В четверг проходят кубковые матчи в Пути РПЛ. В противостоянии «Пари НН» и «Ахмата» быстро открыт счет. Уже на десятой минуте Максим Самородов забил свой первый гол за грозненскую команду. Амин Талал после перехвата Исмаэла исполнил передачу вразрез на ход Самородову, тот вошел в штрафную и легко пробил мимо голкипера.

Счет стал 0:1. В таком случае «Ахмат» с шестью очками закрепляется на третьем месте, а соперник остается последним с одним пунктом. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Максим Самородов Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
19:23
«Химки» и «Локомотив» не забили за тайм, в Нижнем Новгороде ситуация повеселее
19:03
«Пари НН» со штрафного отыгрался в матче с «Ахматом»
18:00
«Пари НН» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
02:09
Пари НН - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
19:18
Прогноз на точный счёт матча Пари НН — Ахмат Кубка России — 19 сентября 2024
14:49
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Ахмат Кубка России — 19 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
60 мин
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
1
1
2.41 3.55 2.72
Видео
60 мин
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
3.90 4.00 1.78
Видео
19.09.24 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.40 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
19:23 · Кубок России
«Химки» и «Локомотив» не забили за тайм, в Нижнем Новгороде ситуация повеселее
19:03 · Кубок России
«Пари НН» со штрафного отыгрался в матче с «Ахматом»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Самородову потребовалось четыре матча для первого гола за «Ахмат»
18:46 · Кубок России
Самородов открыл счёт в матче с «Пари НН», забив дебютный гол за «Ахмат»
18:32 · Кубок России
Сперцян объяснил поражение от ЦСКА
18:01 · Кубок России
Тороп похвалил оборону ЦСКА
18:00 · Кубок России
«Химки» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:00 · Кубок России
«Пари НН» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:47 · Кубок России
Глушаков не попал в заявку «Химок» на игру с «Локомотивом»
17:32 · Кубок России
Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»
10:45 · Кубок России
Во время матча ЦСКА – «Краснодар» болельщик сделал предложение на глазах Эммы Гаджиевой видео
07:56 · Кубок России
Мор: «Я ожидал большего от московского «Динамо»
07:46 · Кубок России
Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»
07:23 · Кубок России
Гасилин назвал точный счёт матча «Спартак» - «Крылья Советов»
00:17 · Кубок России
Личка: «Непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной»
00:06 · Кубок России
Биджиев: «Такие матчи придают уверенности»
18 Сентября
22:45 · Кубок России
Агаларов сравнял счёт в матче махачкалинского и московского «Динамо»
22:32 · Кубок России
Мусаев: «Надеюсь, что мы сможем сделать правильные выводы и поражение пойдёт нам на пользу»
22:22 · Кубок России
Николич: «Команда играет сердцем» 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Кисляк – о Гуарирапе: «К нам прибыл очень хороший игрок»
22:11 · Кубок России
Деограсия: «Нам забили опять два гола со стандартов»
21:59 · Кубок России
В матче «Динамо» из Махачкалы и Москвы забито три гола подряд
21:54 · Кубок России
Карпин: «Не понравились первые минуты первого тайма, неправильно, плохо играли без мяча»
21:49 · Кубок России
Пономарёв - о матче ЦСКА с «Краснодаром»: «Неинтересная игра, мне было противно смотреть такой футбол» 2 эксклюзив
21:45 · Кубок России
Масалитин назвал Облякова главным лидером ЦСКА эксклюзив
Все новости