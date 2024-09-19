Самородов открыл счёт в матче с «Пари НН», забив дебютный гол за «Ахмат»

В четверг проходят кубковые матчи в Пути РПЛ. В противостоянии «Пари НН» и «Ахмата» быстро открыт счет. Уже на десятой минуте Максим Самородов забил свой первый гол за грозненскую команду. Амин Талал после перехвата Исмаэла исполнил передачу вразрез на ход Самородову, тот вошел в штрафную и легко пробил мимо голкипера.

Счет стал 0:1. В таком случае «Ахмат» с шестью очками закрепляется на третьем месте, а соперник остается последним с одним пунктом. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.