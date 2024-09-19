Сперцян объяснил поражение от ЦСКА

В среду вечером «Краснодар» проиграл в гостях у ЦСКА в матче четвёртого тура групповой стадии Кубка России. Атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян отреагировал на предположение о том, что команда играла не в полную силу.

«Нет, почему. В полную. Есть некая усталость. Где-то не очень играли в атаке: мало было движения, открываний за спину, мяч долго двигали. От этого и так игра сложилась», - цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Теперь «Краснодар» готовится к гостевому матчу девятого тура Премьер-лиги против «Акрона». Команды сыграют в субботу, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.