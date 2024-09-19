Тороп похвалил оборону ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп похвалил оборону своей команды. В среду «армейцы» принимали дома «Краснодар» в четвёртом туре группового этапа Кубка России и обыграли южан – 2:0.

«На матче было много болельщиков, атмосфера была приятной, а наша игра – качественной. Ни разу по моим воротам не пробили во втором тайме — это хороший знак для защиты. Работаем дальше», - говорит Тороп с телеканалом «Матч ТВ».

Следующий матч ЦСКА проведёт в рамках девятого тура РПЛ. Москвичи будут гостить у «Рубина» в Казани 21 сентября, это грядущая суббота.

В турнирной таблице РПЛ у ЦСКА шестое место и 13 баллов в активе.