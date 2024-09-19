Глушаков не попал в заявку «Химок» на игру с «Локомотивом»

Полузащитник Денис Глушаков не попал в заявку подмосковных «Химок» на грядущую игру Кубка России против московского «Локомотива». Команды сойдутся друг с другом 19 сентября в рамках четвёртого тура группового этапа турнира.

«Всё хорошо, конфликта нет и быть не может. У нас всё хорошо. По его попаданию в состав: игровое время — это всё решение тренера, уточняйте всё у него после матча», - говорит гендир «Химок» Николай Оленёв телеканалу «Матч ТВ».

Глушаков оказался в «Химках» минувшим летом свободным агентом. Во всех турнирах в текущем сезоне он провёл восемь матчей без результативных действий.