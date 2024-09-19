Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»

Сегодня, 19 сентября, «Локомотив» встретится на выезде с «Химками» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин (вр), Погостнов, Сильянов, Монтес, Ненахов, Баринов (к), Тимофеев, Салтыков, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

Начало матча между «Химками» и «Локомотивом» запланировано на 18:30 по московскому времени. За всеми событиями можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.