Российская журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева в своем телеграм-канале рассказала о визите на матч Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Во время поединка рядом с телеведущей мужчина сделал предложение своей девушке.

«Вот это я вчера сходила на футбол. Сидела на лучших местах! Совет да любовь! С учетом, что ведущая была рядом, можно было и свадьбу сразу провести», - написала Гаджиева в социальных сетях.

Кубковый поединок прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. В составе «армейского» коллектива забитыми мячами отметились Милан Гайич и Матвей Кисляк.