Мор: «Я ожидал большего от московского «Динамо»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о кубковом поединке между махачкалинским и столичным «Динамо».
«Я ожидал большего от московского «Динамо». Составы были неоптимальны, и преимущество должно было быть у москвичей, так как у них скамейка запасных гораздо сильнее», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, в которых точнее оказались футболисты «Динамо» - 5:3.
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