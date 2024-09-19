Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»

«По пенальти может любой выиграть, но по игре вы, конечно, не проиграли. Как говорится, чтобы подняться - надо упасть. Это футбол, это не бои. Тебя здесь не нокаутируют, тебя здесь не роняют. Каждый матч ты учишься», - передает слова легендарного бойца пресс-служба клуба.