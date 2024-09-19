Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»

Бывший чемпион промоушена UFC в легком весовом дивизионе Хабиб Нурмагомедов обратился к футболистам махачкалинского «Динамо» после поражения от московского «Динамо» в Кубке России.
«По пенальти может любой выиграть, но по игре вы, конечно, не проиграли. Как говорится, чтобы подняться - надо упасть. Это футбол, это не бои. Тебя здесь не нокаутируют, тебя здесь не роняют. Каждый матч ты учишься», - передает слова легендарного бойца пресс-служба клуба.
Напомним, что поединок завершился результативной ничьей - 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались москвичи, победившие с счетом 5:3.
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