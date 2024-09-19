Гасилин назвал точный счёт матча «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился прогнозами на предстоящие матчи в Кубке России. Он предсказал точные результаты сразу трех поединков турнира.

«В Нижнем 0:0. «Локомотив» выиграет 3:1, забьют Пиняев и Сулейманов по классике. «Спартак» победит всухую 3:0», - высказался Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В четверг, 19 сентября, состоятся три матча Кубка России: московский «Локомотив» встретится на выезде с «Химками», «Пари НН» проведёт домашнюю встречу с грозненским «Ахматом», а московский «Спартак» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов».