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«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

19 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 11 ч. 31 мин.

В 4-м туре группы A Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» будут соперничать самарские «Крылья Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Довбня, Хлусевич, Дуарте, Абена, Денисов, Мартинс, Пруцев, Мангаш, Игнатов, Маркиньос, Николсон.

«Крылья Советов»: Овсянников, Галдамес, Ороз, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Иванисеня, Якуба, Дмитриев, Орозко, Цыпченко.

В крайнем туре Российской премьер-лиги «Крылья Советов» выиграли в гостях волжское дерби у «Рубина» (2:0), а «Спартак» разошёлся тоже на выезде ничейным результатом с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не ездил на предыдущий матч команды из-за простуды. Травма у защитника «красно-белых» Никиты Чернова, под вопросом нападающий Виллиана Жозе.

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков был заменён в крайнем матче из-за повреждения плеча. Он рассказал, что не всё в порядке и у других вратарей самарцев – Ивана Ломаева и Богдана Овсянникова.

«Спартак» и «Крылья Советов» уже успели сыграть между собой дважды в текущем сезоне. Оба раза «красно-белые» победили со счётом 3:0 – дома в чемпионате и в гостях в Кубке.

В первом круге группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Спартак» предъявил стопроцентно положительный результат (девять очков), а «Крылья – принципиально отрицательный (ноль очков).

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится сегодня, 19 сентября, в 20:45. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов

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