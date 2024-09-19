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Личка: «Непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной»

19 Сентября 2024 • 00:17 Комментировать
Динамо Махачкала
2:2
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- «Динамо» с 2:0, вроде бы комфортного счета опять на 2:2. Последние минуты, даже соперник забил, но из офсайда. Что происходит с командой, почему такое уже второй раз подряд происходит?

- Мы сыграли,  я думаю, первый тайм очень хорошо. Но, к сожалению, первый гол, можно сказать, - копия гола с «Ахматом», мы об этом разговаривали еще вчера, показывали разные ситуации. Мне непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной, не можешь оставлять игрока свободного, должен играть один в один и всё. На второй тайм вышли, не было каких-то моментов. Не могу сказать, что соперник нас давил, не было таких ситуаций. Порой нужно просто выбивать мяч. Не было страховки за Фернандесом. Агаларов - достаточно быстрый игрок, его завершение на 2:2 было на высоком уровне. Мы потом идем в борьбу, Карраскаль мог забивать, но с восьми метров пробил над воротами. Интригу сами себе сделали. Но с другой стороны, на следующей неделе сюда приезжаем, и уже ребята будут знать, что нас здесь будет ждать. Я думаю, в борьбе не уступали и старались. Понятно, поле было чуть-чуть тяжелым, мяч не бегал быстро, но надо играть и такие матчи, проявляя характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол, надо иногда биться за свои три очка. Соперник тоже хороший - 2:2 и в итоге били пенальти. Будем стараться исправлять ситуацию, как всегда, но нам нужно быть более эффективными впереди как с «Ахматом», так и сегодня.

- На поле уже был разбор полетов. Вы что-то показывали игроку, буквально объясняя ему на пальцах. Если не секрет, о чем был разговор?

- У Даниила тоже была отличная ситуация при счете 2:2. Думал, что Карраскаль хорошо доставил мяч в середине, он разворачивался спиной к воротам и хотел под правую ногу сыграть. До ворот было 18 метров, и можно было бить, а так он потерял секунду-две, а там уже соперник тебе не дает. Первый гол очень красивый забил. Можно было попробовать бить с левой в том моменте. Плохая оценка ситуации под штрафной. Об этом мы говорили.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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