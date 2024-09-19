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Биджиев: «Такие матчи придают уверенности»

19 Сентября 2024 • 00:06 Комментировать
Динамо Махачкала
2:2
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Несмотря на то, что в серии пенальти команда проиграла, наверное, больше позитива от этого матча, потому такую встречу вытащить с 0:2 против московского «Динамо» - это дорогого стоит. Как считаете?

- Честно говоря, не совсем доволен тем, как мы провели первый тайм. Второй тайм - понятно, что провели на том уровне, на котором должны проводить. Поэтому и смогли вытащить со счета 0:2, сравняли счет. Третий гол, который мы забили, мне показалось, что гол был забит чисто, но надо перепроверить, не удалось еще посмотреть. А так, парни проявили характер. Мы перестроились вовремя в перерыве. Это дало свои плоды, и мы имели преимущество во втором тайме.

- Можно сказать, что в таких матчах, вытащив игру с 0:2, и куется характер будущих побед? Хотя в итоге результат получился в серии пенальти не самый удачный.

- Безусловно, такие матчи, которые так тяжело складываются, и идет продолжение такое, с 0:2 мы сделали счет равным, 2:2. Конечно, это придает уверенности. С этим сложно не согласиться, поэтому я считаю, это все равно идет в копилку.

- Гамид Агаларов восстанавливает свое голевой чутье бомбардира?

- Мы надеемся, что да, восстанавливает. Надеемся, что дальше будет лучше.

- Вам скоро снова играть против московского «Динамо». Насколько сегодня не хватало Абакара Гаджиева, лучшего игрока и бомбардира Кубка в составе команды «Динамо» Махачкала?

- Мы сегодня дали поиграть многим ребятам, у которых не было достаточно игровой практики, поэтому важнее было, как они себя проявят. Конечно, Абакара нам не хватало, как и других ребят, но я считаю, что все ребята, кто вышел, отработали нормально. Конечно, был ошибки, мы их разберем, проанализируем и будем двигаться дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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