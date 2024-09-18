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Лещук – герой: «Динамо» Лички победило «Динамо» Биджиева по пенальти

18 Сентября 2024 • 23:19 Комментировать
Динамо Махачкала
2:2
Динамо Москва

Динамовским дерби завершался «средний» игровой день в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В первом круге московское «Динамо» и махачкалинское встречались в столице – там волевую победу одержали хозяева.

Протокол игры  
Динамо Махачкала

2:2

пен. 3:5

Динамо Москва
   
  35'Фомин Даниил (0:1)
  37'Гомес Артур (0:2)
(1:2) Сердеров Сердер40'  
(2:2) Агаларов Гамид68'  
Магомедов ТимурКирш ИльяКовачевич ВладимирКотин НикитаДжапо ЯнКагермазов Сослан 81' (Сундуков Темиркан ( 81') Юсупов ЗалимханАнгбан Викторьен 54' (Агаларов Гамид ( 54') Сердеров Сердер 54' (Глушков Никита ( 54') Зинович Кирилл 70' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 70') Магомедов Ражаб
Запасные: Шумахов ИдарКрачковский АнтонГойло НикитаТабидзе ДжемалВолк ДавидСандрачук АлександрГлушков Никита Сергеевич
Лещук ИгорьБальбуэна ФабианФернандес Роберто  77'Маричаль НиколасСкопинцев Дмитрий  61'Гагнидзе Лука 71' (Гладышев Ярослав ( 71') Гомес Артур 71' (Бителло ( 71') Фомин ДаниилКутицкий Александр 88' (Александров Дмитрий ( 88'  90') Макаров Денис 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Маухуб Эль-Мехди
Запасные: Окишор ВикторКудравец АндрейРасулов КурбанЗайдензаль ЛеонСмелов Егор
18 сентября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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По шесть очков имели в группе A одно и другое «Динамо» перед очным матчем в Каспийске. Ещё шесть очков имел и имеет в своём активе московский «Спартак», который в четверг сразится на «Лукойл Арене» с самарскими «Крыльями Советов».

В последнем к данному моменту туру чемпионата московское «Динамо» дома с трудом обыграло «Ахмат» – вырвало победу в добавленное время. Махачкалинское «Динамо» играло тоже в родных стенах – у него была ничья с московским «Спартаком».

Игра в отчётном матче выстроилась в среднем темпе, без особых вспышек и моментов. На четырнадцатой минуте хозяева претендовали на пенальти, но одиннадцатиметровый не был назначен. Макаров слева в чужой штрафной надавил на Джапо, который упал на газон.

На 23-й минуте Фомин с дальней дистанции пытался попасть в ворота хозяев, но направил мяч низом левее цели. Спустя немного времени Кагермазов отпасовал справа в центр на Сердерова, который вторым касанием ударил рядом с правом углом противоположных ворот.

По такой игре базовым был прогноз, что к перерыву команду подойдут при нулевом счёте, но у реальности оказались другие планы. Бальбуэна довёл мяч до Фомина, а тот из-за пределов штрафной поразил правый угол. Вскоре Кутицкий снабдил пасом Артура Гомеса, который отличился в левый угол из штрафной площади. 0:1 и быстро так 0:2.

Но «Динамо» Махачкала – команда боевая, уступать не любит, бороться будет, тем более в домашнем матче. Расслабились московские динамовцы в центре обороны – и получили ответный мяч. Кагермазов исполнил очередную доставку с правого фланга, а Сердеров замкнул головой в ворота (1:2).

Плюс ещё были моменты в оставшиеся несколько минут первого тайма. Макаров пробил справа в дальний угол – Тимур Магомедов спас махачкалинскую команду. Артур Гомес слева снабдил передачей Гагнидзе, пробившего в сетку с внешней стороны. Сам Гагнидзе потом сделал пас Маухубу, ударившему в чужого голкипера.

Выйдя на второй тайм, динамовцы Москвы не стали заниматься упрочением своего преимущества, и произошли с ними то же самое, что в матче чемпионата с «Ахматом». Вели 2:0 – а спустились на 2:2. На 68-й минуте Тимур Магомедов вынес мяч от своих ворот, Ражаб Магомедов головой скинул его вперёд, а Агаларов вырвался один на один и упаковал мяч в левый угол. ВАР подтвердил отсутствие офсайда.

Положение «вне игры» было у Агаларова, когда тот обвёл справа Лещука и отправил мяч в пустой ближний угол. Лайнсмен сразу всё увидел. Концовка матча прошла довольно интенсивно для кубкового матча, на встречных курсах. Карраскаль простил махачкалинцев, войдя в штрафную и пальнув выше цели. На 90-й минуте Джавад с дистанции не попал в левый угол после паса Агаларова. Так что дальше – серия пенальти.

Открывал послематчевую одиннадцатиметровую разборку Даниил Фомин – забил в правый угол (0:1 – здесь и далее в скобках указан счёт по пенальти). Агаларов ответил чёткой паненкой (1:1). Гладышев лупанул по центру (1:2). Ражаб Магомедов поразил правый угол (2:2). Маухуб забил легко (2:3). Глушков приложился в левый угол – Лещук парировал (2:3). Карраскаль послал мяч в правую часть створа (2:4). Лещук был близок к тому, чтобы отразить удар Юсупова, но не судьба (3:4). А Бителло решил исход серии пенальти, поразив правый угол (3:5). «Динамо» Москва теперь имеет в активе восемь очков, «Динамо» Махачкала – семь.

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Кирилл Иванцов

 

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