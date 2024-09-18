В который раз по ходу сезона столичное «Динамо» упускает голевой задел. В кубковом поединке против одноклубников из Махачкалы коллектива Марцела Лички пропустил второй гол подряд. В середине второй 45-минутки Ражаб Магомедов выиграл верховое единоборство в центральном круге и сделал скидку на Гамида Агаларова, который умчался на рандеву с голкипером и с близкого расстояния уверенно переиграл Игоря Лещука - 2:2. У нас еще будут голы, таков регламент матча. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Агаларов сравнял счёт в матче махачкалинского и московского «Динамо»
|Динамо Махачкала
|Динамо Москва
пенальти
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