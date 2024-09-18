Мусаев: «Надеюсь, что мы сможем сделать правильные выводы и поражение пойдёт нам на пользу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- В первом тайме было большое преимущество, большую часть первого тайма, у вашей команды. Но особенно во втором было ощущение, что «Краснодар» на себя не похож именно в завершающей стадии, именно в атаке. Это потому что, может быть, много эмоций с «Ростовом» осталось, в чем причина?

- Трудно сказать. Согласен, что первый тайм был неплохого качества. Там было много хороших ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Там ошибки в простых ситуациях. Конечно, были возможности для того, чтобы забивать. Но сыграли мы не очень хорошо. Во втором тайме сделали ряд замен, потому что нужно делать ротацию. Очень плотный график у нас, за неделю три игры. Вы правильно сказали - с «Ростовом» показали рекордные цифры по интенсивности. Не все футболисты сегодня были готовы на 100%. Не думаю, что мы не наиграли на гол во втором тайме. Для нас нужно сделать правильные выводы из этого поражения. Если мы не работаем максимально, если не выполняем те задания, которые у нас есть, не будем добиваться результата. Я надеюсь, что мы сможем сделать правильные выводы и поражение пойдет нам на пользу.

- Тройная замена, которую вы сделали на 59-й минуте. Почему не сразу в перерыве?

- Я планировал Джону дать 45-55, но он попросил остаться еще на 10 минут. Мы его оставили, для него это была первая игра в качестве капитана. Остальные так и планировали сделать.

- Почему именно он в качестве капитана? Такой непростой период был в трансферное окно, было много вопросов, останется он или нет, и тут капитанская повязка.

- Сейчас у нас капитан Сперцян и три вице-капитана, это Агкацев, Кордоба и Газинский. Может любой выйти с капитанской повязкой, если нет на поле Эдуарда.

- Насколько я знаю, вы прямо сейчас улетаете в Самару, и там будет проходить этап подготовки. Так ли это?

- Да, мы летим в ночь сейчас, чтобы уже все спали в отеле, чтобы завтра рано утром не вставать. Днем восстанавливаемся, одна предыгровая, и уже в два часа дня игра.