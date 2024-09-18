Николич: «Команда играет сердцем»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Первый тайм получился непростым, но он вас устроил по тому, как он прошел?

- Тяжелая игра. Всё, что я говорил перед матчем, можно повторить и сейчас. «Краснодар», как я сказал, здорово поработал в трансферное окно, ротация. Может быть, это не лучший момент. Поменяли игроков, но практически без разницы по качеству. Мы их обыграли 2:0 сегодня. Кажется, у соперника было владение мячом, но острых моментов не было. А у нас была куча моментов, особенно во втором тайме. 2:0, еще пару моментов очень качественных, мне очень понравилось. Снова хочу сказать спасибо парням за этот настрой, за эмоции, за желание, за борьбу. Конечно, есть качество игры, но меня всё устраивает на данный момент. Видимо, также и наших болельщиков, и фанатов. Всех устраивает, когда команда играет сердцем. Конечно, спасибо болельщикам, 20 000 человек в среду, с фанатами. Еще раз их поздравляю с днем рождения. Ничего, есть три очка, двигаемся дальше, очень сложные игры через два дня на третий у нас выезд в Казань. Надо восстанавливаться и найти этих самых свежих людей, которые могут хорошую игру повторить и показать лучший результат.

- У Койта не все, мягко говоря, получалось, но вы его оставили на поле и до середине второго тайма. Это такой психологический момент доверия, чтобы он раскрепостился? Сколько ему нужно времени для адаптации, чтобы показать лучшее, что у него есть?

- В принципе, да. Надо было думать о следующем матче и свежести игроков. Они играли три дня назад против «Зенита». Сейчас начинают снова. Койта, мне кажется, будет прибавлять. Просто не может быть, что он забыл, как играть в футбол. Он не первый игрок в России, кому нужна адаптация. Посмотрим. Наша задача - работать и верить. Мы именно это и делаем.

- Гуарирапа сегодня всё выполнил, что от него требовалось?

- Тоже молодой парень, видно, что его какие-то качества, что старается, что бежит. Конечно, есть и ошибки, но это молодой парень. Также как и Секу нужно работать и верить, мы этим занимаемся. Конечно, нужно время, но по ходу я уверен, что они будут прибавлять. В последних двух матчах человек раскрылся, просто добавив физически. Он не забыл, как играть в футбол, просто ему нужно время.