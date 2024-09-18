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Деограсия: «Нам забили опять два гола со стандартов»

18 Сентября 2024 • 22:11 Комментировать
Ростов
3:1
Оренбург

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Команда себя неплохо проявила в первом тайме, с учетом того, что это состав экспериментальный. Насколько вы были довольны действиями футболистов в первые 45 минут?

- Что касается первого тайма, я остался доволен. Но что касается второго тайма, конечно же, такой уровень мы не смогли показать, как в первом тайме. Что касается пропущенных голов, нам забили опять два гола со стандартов. К сожалению, мы этого не можем позволять в дальнейшем, так как из-за таких голов мы теряем очки и в лиге, и в Кубке.

- Чего ждали от игроков, которые выходили на замены? По содержанию игры и эмоциям что они должны были привнести, почему это не удалось?

- Нужно было заменить Джимми, выпустить Оганесяна, дать ему игровую практику. Джимми нельзя было давать такую нагрузку сегодня, поэтому была такая замена. Хорди выпустили, ему опять нужно входить в этот ритм. Мы выпустили, чтобы у него сейчас была игровая практика. Мы контролировали нагрузку и дали возможность проявить себя тем, кто вышел.

- Поражение всегда болезненное. «Оренбург» снова не побеждает. Какое сейчас эмоциональное и моральное состояние команды, что в раздевалке?

- Мы сейчас на максимуме готовимся к следующему матчу.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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