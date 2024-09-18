В матче «Динамо» из Махачкалы и Москвы забито три гола подряд

Обычно надёжная оборона махачкалинского «Динамо» дважды пропустила атаки столичных одноклубников в кубковом матче. Фабиан Бальбуэна из центрального круга отдал пас вперёд на Даниила Фомина, который мяч получил, а затем с 27 метров пробил под перекладину - 0:1. Вскоре Александр Кутицкий от правого угла штрафной покатил мяч в центр на Артура Гомеса, который немного прорвался вперёд, а затем из-под трёх соперников пробил в левый нижний угол - 0:2. Но тут же махачкалинцы отыграли один мяч - Сослан Кагермазов от правого угла штрафной навесил в центр вратарской, защитники гостей потеряли Сердера Сердерова, который аккуратным кивком головы отправил мяч мимо голкипера в цель - 1:2.

В турнирной таблице столичная команда лидирует с 9 очками, у соперника и «Спартака» по шесть баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.