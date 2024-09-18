Карпин: «Не понравились первые минуты первого тайма, неправильно, плохо играли без мяча»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Как охарактеризуете эту игру? Что понравилось, а что нет?

- Много чего понравилось. Не понравились первые минуты первого тайма, неправильно, плохо играли без мяча. С мячом еще ничего, но без мяча неправильные вещи делали. Вот это мне не понравилось.

- Есть объяснение, почему начало «Ростову» не удалось?

- У меня есть.

- Не поделитесь?

- С вами - нет.

- Эпизод с пенальти, по поводу не поделитесь мнением, потому что такие флешбеки с игрой с «Краснодаром». Как вы видели его?

- Я вообще не видел, ничего не могу сказать. Потом когда уже ВАР пошел смотреть судья, посмотрели - в руку попало.

- Что по реализации сегодня скажете? Вроде бы три забили, но моментов было существенно больше.

- Реализация пока не на высшем уровне. Три забили, но могли и должны были больше забивать. В каких-то матчах этого достаточно, а в каких-то матчах этого будет не хватать.

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- Все замены сегодняшние плановые или где-то было по самочувствию или недомоганию?

- Все были плановые, кроме последней замены. Осипенко когда вышел, у Игнатова была желтая, он подустал. Последнюю замену оставили на того, кто будет более уставшим.