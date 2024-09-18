Пономарёв - о матче ЦСКА с «Краснодаром»: «Неинтересная игра, мне было противно смотреть такой футбол»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» в матче Кубка России, 2:0.

- Как вам игра?

- Мне было противно смотреть такой футбол. Думаю, зрителям тоже было не интересно. «Краснодару» игра была не нужна, потому что он на первом месте. Потом у него матчи со слабыми командами на Кубок. А ЦСКА после этой победы поднялся на вторую строчку.

- Но что-то положительное из этой встречи можете отметить?

- Единственное светлоте пятно было, когда Файзуллаев прошел по левому флангу и после этого Кисляк забил. Но это один момент. А больше глаз было не на что положить. Я бы охарактеризовал этот матч один словом - тягомотина. Было много борьбы. Ребята передавали мяч друг другу туда-сюда. Ну и что? Это не футбол. Неужели это их устраивает? Это ведь игра в футбол, а не работа. Ребята должны получать удовольствие от игры и радовать болельщиков. А здесь ничего этого не было.

- Из положительных моментов еще можно отметить, что в защите ЦСКА не допустил ни одной серьезной ошибки.

- Потому что гости не стремились подходить к воротам «армейцев». «Быки» провели матч очень инертно, потому что им ничего не было нужно. А в целом в обороне ЦСКА все было в порядке, была дисциплина. Это хорошо.

- После этого матча команда Николича поправила неудачную статистику встреч с топ-командами. Есть объяснение, почему игры с лидерами не удаются ЦСКА?

- Потому что это топ-клубы. С ними нужно все делать быстрее. «Армейцы» играют ну очень просто - кому вижу, тому и отдаю пас. Как Акын. Ну неинтересная игра. Нет изюминки, чтобы кто-то обыграл оппонента или придержал мяч, выдал хороший пас.

- Из-за чего так происходит?

- Это уже мастерство. Здесь ничего не сделаешь. Они выдают то, что умеют. Больше они ничего делать не могут. И при этом боятся потерять мяч, потому что их будут ругать. Делают пас ради паса, чтобы отделаться от мяча.

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- Когда в конце матча с «Краснодаром» стали выходить футболисты основного состава - Мусаев, Жемалетдинов, Сперцян - это добавило красок игре?

- Добавило. Игра стала поинтереснее. Мусаев сам имел хорошую возможность забить. Стала появляться острота. Игра стала помобильнее. Но это уже на фоне усталости и наплевательского отношения к этому матчу «Краснодара».

Елена Григорьевская