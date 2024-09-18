Масалитин назвал Облякова главным лидером ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче на Кубок России.

- Как вам игра ЦСКА в матче с «Краснодаром»?

- На поле было больше сумбура, борьбы и очень мало осмысленных действий. Команды старались, но они играли не в оптимальных составах. Поэтому особо игры мы не увидели.

- Можно ли сказать, что Обляков сейчас незаменим для ЦСКА в плане организации игры?

- Естественно. От него исходит много конструктива в игре ЦСКА. Он хорошо раздает и сам может забить. Сейчас это главный лидер команды Николича. Он ведет всю игру.

- «Армейцы» не допустили ни одной ошибки в обороне. Это важно?

- Да. Сегодня Лукин старался, Кисляк забил. Ребятам было непросто выходить против Кордобы, имея мало игровой практики. Но легионеру не дали развернуться. При этом если в защите ЦСКА смотрелся неплохо, то при переходе в атаку были большие сложности.

- В нынешнем сезоне «армейцы» не очень удачно играют с топами. До этого матча было набрано всего 1 очко из 15 возможных. Вас это не тревожит?

- Тревожило. Проигрыш прямым конкурентам всегда бьет по самолюбию. Уверенность в своих силах теряется.

- От «Краснодара» ожидали большего? Все-таки в чемпионате команда идет уверенно.

- Гости тоже пошли на ротацию. Это правильно, учитывая, что они шли на первом месте в группе. Было важно дать отдохнуть лидерам, ведь команда находится в гонке за «Зенитом».

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- Какое впечатление производит Гуарирапа?

- Было мало осмысленных действий со стороны полузащитников. Это не давало ему проявить свои качества. А так, он смотрелся хорошо. Когда ему забрасывали мячи, то старался их выцарапывать. Цеплялся за мячи, хорошо смотрелся вверху. Был мотивирован. Пока он оставляет приятное впечатление. Но скорости в ФНЛ и РПЛ отличаются, поэтому после 60 минут он подсел.

- Следующий матч у ЦСКА на выезде с «Рубином». Что думаете?

- Надо выправлять турнирную ситуацию. «Рубин» оступился в матче с «Крыльями Советов» и дома захочет победить. Для ЦСКА это будет тяжелая игра. Пока непонятно, как лучше играть.

Елена Григорьевская