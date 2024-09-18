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Биджиев: «Ротация большая, но мы наигрывали этот состав»

18 Сентября 2024 • 21:17 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Опять «Динамо», очная встреча, можно сказать, дерби. С каким настроением команда подошла к этой игре, особенно в контексте ничейного результата со «Спартаком» совсем недавно?

- Настроение у ребят боевое, у нас сегодня есть ротация, потому что нужно дать отдохнуть некоторым ребятам. Другим, наоборот, у кого было поменьше игровой практики, им нужно дать добрать игровую практику, необходимые кондиции для того, чтобы участвовать в матчах чемпионата. Поэтому готовимся очень серьезно. Понимаем, что соперник серьезный.

- Фактически стопроцентная ротация по сравнению с прошлым матчем. Не будет ли это проблемой во взаимопонимании игроков друг с другом?  Потому что не так часто играли. А особенно про линию обороны.

- Действительно, ротация большая, но дело в том, что мы тренировались и готовились в этом составе, наигрывали этот состав. Я думаю, что, конечно, на поле может всё произойти, но в целом ребята работали вместе и знают, что ждать друг от друга.

- Ситуация в группе: сейчас у трех команд по шесть очков. Есть ли какие-то притязания на то, как распределить свои силы, чтобы команда претендовала, может быть, на выход с первого или второго места? И избежать Пути регионов.

- Мы идем от матча к матчу, поэтому об этом особо не задумываемся.

- Сколько ожидаете сегодня болельщиков, какую увидеть поддержку? И в контексте того, что сегодня в перерыве будет очень интересное шоу. Вы, наверное, в курсе - одни из любимцев публики.

- Надеемся, что да, будет поддержка болельщиков на уровне. Ждем всех с нетерпением.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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