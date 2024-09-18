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Личка: «Предупреждал ребят, что здесь мы не ждём спокойной игры»

18 Сентября 2024 • 21:10 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Как вы оцениваете сегодня новое дерби двух «Динамо»? С каким настроением команда подходит к этому матчу?

- Для нас и «Динамо» Махачкала это важная игра. Можно посмотреть в таблицу, там у «Спартака», нас и «Динамо» по шесть очков. Это значит, будет борьба за первые два места. Все три команды хотят выйти. Посмотрим еще на результат «Спартака». Я думаю, настрой больше боевой. Я предупреждал ребят, что здесь мы не ждем спокойной игры. Нас ждет достаточно такой уверенный в своих силах соперник, который играет в высокий прессинг, он не будет садиться назад и пойдет за победой, как и мы. Значит, сегодня будет достаточно хорошая жесткая мужская игра.

- Совсем недавно в матче чемпионата «Динамо» на последних секундах добыло три очка, потратило много сил с кавказской командой, из Грозного. Как-то распределили силы на такой короткой дистанции? Будет ли сегодня использована ротация?

- У нас в составе будет ротация, как и всегда. Это работа футболистов, профессионалов. Они должны это нормально принимать. Играешь в Лиге чемпионов, затем в субботу, как в английской Премьер-лиге. Нельзя искать оправдания, кто больше устал или нет. Я это не принимаю как факт. Ты футболист и профессионал, ты тоже человек, я это понимаю. Но если ты чувствуешь усталость, можешь приходить, поговорить, есть 22 человека в команде. Мы играли в воскресенье, победили на последних минутах. Да, играли в два часа, было достаточно жарко в Москве, но сегодня уже следующая игра  в среду. Погода будет хорошая, отличная для футбола, идеальная.

- Какие-то поправки по отношению к прошлой игре, когда вы победили «Динамо» (2:1), будут ли в этой игре? В прошлом матче что-то отметили по сопернику, чтобы исправить и не допустить сегодня?

- Всегда отмечаешь свои ошибки. Понятно, игрокам показали какие-то моменты из последней кубковой игры с «Динамо». Тоже отметили наши ошибки в игре с «Ахматом». Поэтому да, сказали, старались поправить, но это не было только по итогам кубковой домашней игры с «Динамо».

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