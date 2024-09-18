Два ассиста Файзуллаева и выстрел Гайича: ЦСКА взял реванш у «Краснодара» в Кубке России

«Краснодар» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч четвёртого тура состоялся 18 сентября на стадионе «ВЭБ Арена».

У ЦСКА уже дрожь при упоминании «Краснодара». «Быки» скверно начали сезон, никого не обыгрывали, но затем встретили «армейцев» и обыграли их два раза подряд. А сейчас «Краснодар» вообще на шикарной серии – семь побед кряду. Третий за полтора месяца очный матч команды проводили в Москве, что наконец давало преимущество ЦСКА. Три последние игры на юге России «армейцы» проиграли.

Но дома вышли ситуацию переломить и предложили «быкам» совсем другой сценарий. Хозяева позволяли краснодарцам чаще бывать в позиционных атаках, но всё время контролировали зоны, искали возможность для разящего укола. Так они усыпили бдительность «Краснодара», позволив Кордобе, Кривцову и компании разыгрывать мяч первые полчаса. А затем забили в разящей атаке.

Мойзес сделал пас на Файзуллаева, Аббос пяточкой продлил на Гайича. Милан с левого края штрафной площади ворвался и со всей силы пробил в дальнюю «девятку». Прыжок Дюпина только украсил эпизод – 1:0. И опять продолжилась позиционная эпопея «Краснодара», в которой Лукин и Мойзес довольно просто сдерживали Кордобу и Козлова. Но первой жертвой Мусаев увидел Тормену, заменив его уже после перерыва.

А ход матча не изменился. Продолжалась такая же вязкая игра, в которой чуть больше контроля и конкретики было у ЦСКА. «Краснодар» совсем не понимал, что с мячом делать. Второй мяч мог забивать Файзуллаев, откликнувшийся на передачу Кисляка. Метров с 18 пробил Аббос, качественно приложился, но Юрий Дюпин в броске достал мяч из-под перекладины.

В концовке тренеры всё чаще разбивали игру заменами: вместо Гуарирапы и Койта вышли Жемалетдинов с Мусаевым, у «Краснодара» появились Батчи, Смолов, Сперцян, однако все эти перестановки только убивали темп игры. Так в спокойном ключе она и доехала до логичного финала – на 89-й минуте ЦСКА забил второй гол. Теперь уже Файзуллаев подал слева, а Матвей Кисляк головой кивнул в угол – 2:0.

ЦСКА взял реванш у «Краснодара» в Кубке России, в первом круге группового этапа были 1:0 в пользу «быков».