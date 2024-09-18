«Ростов» в третий раз забил в ворота «Оренбурга»

Судьба кубкового матча «Ростов» - «Оренбург», кажется, уже решена. Гости, несмотря на ранний гол Джимми Марина, не смогли развить успех и пропустили в первом тайме от Егора Голенкова, а после перерыва отличился Алексей Сутормин, реализовав выход один на один с вратарем. Ближе к концу поединка Кирилл Щетинин со штрафного с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитник упустил Роналдо, который в касание прекрасной пробил в левый угол ворот - 3:1.

«Ростов» завершает день на первом месте рядом с «Локомотивом», соперник снова без очков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.