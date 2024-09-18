Команда Карпина – в плей-офф Кубка России: «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом»

«Ростов» и «Оренбург» сыграли во втором слоте матчей среды в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Это группа B, где «Ростов» до отчётной встречи имел шесть очков, а «Оренбург» – ноль.

Любая победа (в основное время или же в серии пенальти) гарантировала бы «Ростову» продвижение в плей-офф Кубка России. «Оренбург» в любом случае сохранял бы шансы на следование в следующую стадию.

В третьем туре кубкового группового этапа «Оренбург» встречался как раз с «Ростовом» – только дома. И проиграл 0:1. В крайнем туре чемпионата «Ростов» потерпел поражение в гостях от «Краснодара», тогда как «Оренбург» – в родных стенах от «Локомотива».

Ростовчане быстро заработали угловой удар, который слева подал Глебов, а Голенков головой не попал в ворота. Оренбуржцам, впрочем, тоже не понадобилось много времени, чтобы обострить в атаке. Был у гостей штрафной на правом фланге, подача пошла на ближнюю штангу, Касимов ударил ногой, и Одоевский отразил мяч.

Настоящая проблема пришла к «Ростову» немного позже. Чернов на углу своей штрафной пытался сыграть головой, а сыграл вытянутой рукой. Главный арбитр Ян Бобровский обратился к ВАР-монитору и объявил: «После просмотра решение изменено. Игрок номер 28 играет рукой в своей штрафной площади. Пенальти».

Марин с одиннадцатиметрового пробил низом по центру – Одоевский упал в угол и пропустил. 1:0. Был ещё выход на чужие ворота у Марина после диагонали с левого фланга. Джимми со знанием дела спешить не стал, убрал вернувшегося назад Чернова, но проиграл ближний бой Одоевскому.

На 35-й минуте Чернов реабилитировался за привезённый пенальти. Подготовил Евгений ответный гол «Ростова», вбросив аут с левого фланга. Голенков выиграл единоборство у Касимова и ногой вогнал мяч под дальнюю девятку. Счёт сравнялся – 1:1. И вполне могла команда с берегов Дона уйти на отдых между таймами с преимуществом на табло.

Байрамян совершил перехват, привёл мяч в чужую штрафную и отдал правее Сутормину. Тот ударил, Хорен добил (оба этих удара отразил Москвичёв), а второе добивание – от Глебова – пришлось выше створа. Кроме того, прямо перед свистком на перерыв Сутормин с дальней дистанции ахнул мимо.

В начале второго тайма Голенков головой не попал в створ, Рыбчинский ответил промахом мимо левого угла других ворот. «Ростов» всё же выше классом, и это проявилось около отметки в час игры. Глебов забросил из центра поля, Голенков поборолся с двумя защитниками, и мяч покатился левее к Сутормину, который отправил его в сетку (2:1).

Барановский убегал на рандеву с Одоевским, но ударить забыл, а как тогда спасать матч? Раз «Оренбург» не забивал следующий гол, то «Ростов» забил его. Щетинин с левой стороны угодил в перекладину, но с правой со штрафного набросил идеально для Роналдо, который влёт ногой переадресовал мяч в рамку (3:1).

«Ростов» одержал предсказуемую домашнюю победу, набрал девять очков и сравнялся пока что по этому показателю с «Локомотивом», которому завтра играть с «Химками». Команда Валерия Карпина – в плей-офф Кубка России. А у «Оренбурга» ноль очков, он в группе B на последнем месте.

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Кирилл Иванцов