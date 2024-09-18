Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Команда Карпина – в плей-офф Кубка России: «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом»

18 Сентября 2024 • 20:55 Комментировать
Ростов
3:1
Оренбург
окончен

«Ростов» и «Оренбург» сыграли во втором слоте матчей среды в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Это группа B, где «Ростов» до отчётной встречи имел шесть очков, а «Оренбург» – ноль.

Протокол игры  
Ростов3:1Оренбург
  14'Марин Джимми (0:1)
(1:1) Голенков Егор35'  
(2:1) Сутормин Алексей62'  
(3:1) Роналдо86'  
Одоевский ДаниилЧернов ЕвгенийИгнатов ГерманМелёхин ВикторВахания Илья 46' (Лангович Андрей ( 46') Глебов ДанилКучаев Константин 63' (Саравия Родриго ( 63') Щетинин КириллСутормин Алексей 63' (Роналдо ( 63') Байрамян ХоренГоленков Егор 77' (Азнауров Имран ( 77')
Запасные: Мохебби МохаммадШамонин АнтонЖбанов ИльяЯтимов РустамШанталий ДаниилХанкич ХидаетОсипенко МаксимСако Умар
Москвичёв БогданКараташ КазымджанКасимов Артём IIХотулёв Данила  67'Зотов ГеоргийБарановский АлексейБашич Иван 65' (Оганесян Степан ( 65') Гюрлюк Эмирджан 65' (Томпсон Хорди ( 65') Муро Томас  16'Рыбчинский Дмитрий 77' (Миллер Дмитрий ( 77') Марин Джимми 65' (Коваленко Александр ( 65')
Запасные: Сыщенко МаксимКеняйкин АлексейЮрин СемёнМихайлов ЯрославСидоров Максим
18 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

Любая победа (в основное время или же в серии пенальти) гарантировала бы «Ростову» продвижение в плей-офф Кубка России. «Оренбург» в любом случае сохранял бы шансы на следование в следующую стадию.

В третьем туре кубкового группового этапа «Оренбург» встречался как раз с «Ростовом» – только дома. И проиграл 0:1. В крайнем туре чемпионата «Ростов» потерпел поражение в гостях от «Краснодара», тогда как «Оренбург» – в родных стенах от «Локомотива».

Ростовчане быстро заработали угловой удар, который слева подал Глебов, а Голенков головой не попал в ворота. Оренбуржцам, впрочем, тоже не понадобилось много времени, чтобы обострить в атаке. Был у гостей штрафной на правом фланге, подача пошла на ближнюю штангу, Касимов ударил ногой, и Одоевский отразил мяч.

Настоящая проблема пришла к «Ростову» немного позже. Чернов на углу своей штрафной пытался сыграть головой, а сыграл вытянутой рукой. Главный арбитр Ян Бобровский обратился к ВАР-монитору и объявил: «После просмотра решение изменено. Игрок номер 28 играет рукой в своей штрафной площади. Пенальти».

Марин с одиннадцатиметрового пробил низом по центру – Одоевский упал в угол и пропустил. 1:0. Был ещё выход на чужие ворота у Марина после диагонали с левого фланга. Джимми со знанием дела спешить не стал, убрал вернувшегося назад Чернова, но проиграл ближний бой Одоевскому.

На 35-й минуте Чернов реабилитировался за привезённый пенальти. Подготовил Евгений ответный гол «Ростова», вбросив аут с левого фланга. Голенков выиграл единоборство у Касимова и ногой вогнал мяч под дальнюю девятку. Счёт сравнялся – 1:1. И вполне могла команда с берегов Дона уйти на отдых между таймами с преимуществом на табло.

Байрамян совершил перехват, привёл мяч в чужую штрафную и отдал правее Сутормину. Тот ударил, Хорен добил (оба этих удара отразил Москвичёв), а второе добивание – от Глебова – пришлось выше створа. Кроме того, прямо перед свистком на перерыв Сутормин с дальней дистанции ахнул мимо.

В начале второго тайма Голенков головой не попал в створ, Рыбчинский ответил промахом мимо левого угла других ворот. «Ростов» всё же выше классом, и это проявилось около отметки в час игры. Глебов забросил из центра поля, Голенков поборолся с двумя защитниками, и мяч покатился левее к Сутормину, который отправил его в сетку (2:1).

Барановский убегал на рандеву с Одоевским, но ударить забыл, а как тогда спасать матч? Раз «Оренбург» не забивал следующий гол, то «Ростов» забил его. Щетинин с левой стороны угодил в перекладину, но с правой со штрафного набросил идеально для Роналдо, который влёт ногой переадресовал мяч в рамку (3:1).

«Ростов» одержал предсказуемую домашнюю победу, набрал девять очков и сравнялся пока что по этому показателю с «Локомотивом», которому завтра играть с «Химками». Команда Валерия Карпина – в плей-офф Кубка России. А у «Оренбурга» ноль очков, он в группе B на последнем месте.

Реклама


Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,

Новости по матчу

Сегодня, 18 Сентября
20:55
Команда Карпина – в плей-офф Кубка России: «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом»
20:30
«Ростов» уже ведёт в игре с «Оренбургом» после удара Сутормина
19:43
«Ростов» отыгрался в матче с «Оренбургом» после эффектного удара Голенкова
19:22
«Оренбург» с пенальти повёл в матче с «Ростовом»
19:13
Деограсия: «Без сомнений, могу сказать, что РПЛ для нас сейчас важнее, чем Кубок»
19:05
Карпин: «Пожелал бы арбитру не портить себе день рождения»
18:30
«Ростов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:29
«Ростов» и «Оренбург» огласили составы на матч Кубка России
02:11
Ростов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Сентября
18:34
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Оренбург Кубка России — 18 сентября 2024
17:05
Ставка и прогноз на матч Ростов — Оренбург Кубка России — 18 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Факел Факел
2
0
2.35 3.30 3.00
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
3
1
1.75 3.80 4.40
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
2
0
2.15 3.55 3.20
Видео
29 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
0
0
3.90 3.60 1.90
Видео
19.09.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.41 3.55 2.72
Видео
19.09.24 в 18:30
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.90 4.00 1.78
Видео
19.09.24 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.40 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Сентября
21:17 · Кубок России
Биджиев: «Ротация большая, но мы наигрывали этот состав»
21:10 · Кубок России
Личка: «Предупреждал ребят, что здесь мы не ждём спокойной игры»
20:55 · Кубок России
«Ростов» в третий раз забил в ворота «Оренбурга»
20:45 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:39 · Кубок России
Маухуб и Гомес – в основе «Динамо» на матч Кубка России
20:30 · Кубок России
«Ростов» уже ведёт в игре с «Оренбургом» после удара Сутормина
19:49 · Кубок России
Голенков не забил только в одном матче из последних четырёх
19:47 · Кубок России
ЦСКА повёл в игре с «Краснодаром» после чудо-удара Гайича
19:43 · Кубок России
«Ростов» отыгрался в матче с «Оренбургом» после эффектного удара Голенкова
19:36 · Кубок России
Пятибратов: «Не будем играть спустя рукава в оставшихся матчах, будем играть на победу»
19:28 · Кубок России
Тедеев: «Дзюба провёл достаточно полезный матч»
19:22 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти повёл в матче с «Ростовом»
19:13 · Кубок России
Деограсия: «Без сомнений, могу сказать, что РПЛ для нас сейчас важнее, чем Кубок»
19:05 · Кубок России
Карпин: «Пожелал бы арбитру не портить себе день рождения»
18:57 · Кубок России
Мусаев: «Это фактически игра за первое место в группе»
18:48 · Кубок России
Николич: «Краснодар» - суперкачественная команда»
18:30 · Кубок России
ЦСКА - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:30 · Кубок России
«Ростов» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:29 · Кубок России
«Ростов» и «Оренбург» огласили составы на матч Кубка России
18:26 · Кубок России
В ЦСКА рассказали, почему Агапов и Яковлев пропустят игру с «Краснодаром»
18:21 · Кубок России
«Акрон» вслед за «Зенитом» стал участником плей-офф Кубка России
18:13 · Кубок России
ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на кубковый матч
17:47 · Кубок России
Игрок «Акрона» исполнил пожелание Дзюбы на поле
17:43 · Кубок России
«Акрон» забил «Факелу» два гола подряд
16:36 · Кубок России
Хабиб Нурмагомедов посетит вечерний матч махачкалинского «Динамо» официально
Все новости