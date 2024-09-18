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Маухуб и Гомес – в основе «Динамо» на матч Кубка России

18 Сентября 2024 • 20:39 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Вечером среды махачкалинское «Динамо» будет принимать в четвёртом туре группового этапа Кубка России «Динамо» московское. Столичный клуб озвучил свой стартовый состав на грядущий поединок. Он выглядит следующим образом:

Лещук, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Макаров, Фомин, Гомес, Маухуб.

Напомним, что у обоих коллективов в турнирной таблице кубковой группы по шесть баллов в активе. Столько же очков и у московского «Спартака».

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Динамо Махачкала — Динамо Москва Кубка России — 18 сентября 2024
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