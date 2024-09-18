Маухуб и Гомес – в основе «Динамо» на матч Кубка России

Вечером среды махачкалинское «Динамо» будет принимать в четвёртом туре группового этапа Кубка России «Динамо» московское. Столичный клуб озвучил свой стартовый состав на грядущий поединок. Он выглядит следующим образом:

Лещук, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Макаров, Фомин, Гомес, Маухуб.

Напомним, что у обоих коллективов в турнирной таблице кубковой группы по шесть баллов в активе. Столько же очков и у московского «Спартака».

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.