«Ростов» уже ведёт в игре с «Оренбургом» после удара Сутормина

«Ростов» играет против «Оренбурга» в матче четвёртого кубкового тура. Команда Валерия Карпина достаточно быстро пропустила гол с пенальти от Джимми Марина. В конце тайма Егор Голенков красивым ударом сравнял счет, а на 62-й минуте ростовчане вышли вперед. Защитник гостей Данила Хотулёв выбил мяч из-под ног Егора Голенкова, но на соперника, Алексей Сутормин в итоге вышел один на один с голкипером и уверенно его переиграл.

2:1 на табло. «Ростов» настигает на первом месте «Локомотив», соперник остается с нулем очков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.