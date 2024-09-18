Голенков не забил только в одном матче из последних четырёх

В прекрасной форме пребывает нападающий «Ростова» Егор Голенков. Вечером среды он забил «Оренбургу» в очной кубковой встрече команд, проходит она в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России в Ростове-на-Дону.

Так, Голенков забил в третьей игре из последних четырёх. Ранее он по разу поражал ворота «Оренбурга», также в Кубке и «Факела» в рамках игры Российской премьер-лиги. Не забил на отрезке он только в ворота «Краснодара» (0:2) в выездном матче восьмого тура РПЛ.

Текстовая трансляция матча «Ростов» - «Оренбург» проходит у нас на портале. По итогу первого тайма счёт на табло равный – 1:1.